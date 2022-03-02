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狠繼父施暴4童滿臉鮮血 中市社會局：已獲核暫時保護令

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中又傳虐童案！豐原區狠心黃姓男子對妻子與其前夫所生3名幼童施暴，甚至也對自己親生兒子下手；有網友看不下去，將照片發在網路上，男童頭部血跡斑斑畫面，令人怵目驚心；中市社會局表示，已緊急安置4名孩子，也限制黃男對其施暴、騷擾，媽媽也向黃提出傷害告訴，聲請保護令。

台中豐原區驚傳家暴虐童案。有4名幼童遭黃姓繼父施暴，其中2名女童大腿多處瘀青，頭頂多本厚重童話書，罰蹲在門旁，甚至更有男童頭部創傷，鮮血沿著稚嫩臉龐留下，染紅滿身衣服，畫面怵目驚心。有民眾看不下去，將照片發上網，引起網友撻伐。

據了解，黃女與前夫生下2女1男，離異後帶著孩子們改嫁黃男，又生下1名男孩。但黃男脾氣暴躁，時常對孩子拳打腳踢；去年12月時，黃女兒子與黃男兒子爭吵，黃男竟隨手拿起尖銳玩具揮向黃女兒子，導致男童頭部鮮血直流；黃女返家後發現，立即帶著兒子就醫，也向社會局申請保護令，4名幼童皆陸續安置。

黃女向社會局表示，黃男會用木製抓耙子對孩子施暴，3個孩子身上瘀青都是他毆打所致，2名女童也時常遭受體罰，頂著多本厚重書本半蹲；黃女也提到，自己因小孩不當管教問題，屢次與黃男發生爭吵，曾要帶著孩子離家，但黃男會拿起美工刀自殘，以死相逼。

針對黃姓繼父毆打幼童一案，社會局表示，為保護兒少安全，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，限制黃男對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子；媽媽也提出傷害告訴，聲請自身的保護令。

社會局強調「兒童保護，人人有責」，兒少權法規定：「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打110和113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全。

有男童遭施暴後，頭部鮮血直流，畫面觸目驚心。圖／民眾提供
有男童遭施暴後，頭部鮮血直流，畫面觸目驚心。圖／民眾提供
社會局表示，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，限制黃男對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子。記者劉柏均／攝影
社會局表示，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，限制黃男對4名子女施暴、騷擾，同時緊急安置4名孩子。記者劉柏均／攝影
黃女向社會局表示，黃男時常對4名子女施暴，與其溝通孩子不當管教問題，就會持美工刀自殘以死相逼。圖／民眾提供
黃女向社會局表示，黃男時常對4名子女施暴，與其溝通孩子不當管教問題，就會持美工刀自殘以死相逼。圖／民眾提供
黃女向社會局表示，2名女童也時常遭受體罰，頂著多本厚重書本半蹲。圖／民眾提供
黃女向社會局表示，2名女童也時常遭受體罰，頂著多本厚重書本半蹲。圖／民眾提供

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