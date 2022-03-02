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投資1千可獲利40萬？金門男誤信「穩賺」慘遭詐騙
投資1千可獲利近40萬？如果聽到這句話，小心絕對是詐騙。金湖分局今天表示， 近期常有網路或LINE群邀你加好友，之後再以報明牌的方式要你投資，金門就有一位先生遇到一名網友，聲稱保證獲利、穩賺不賠，結果最後遭騙，損失3萬元。
詐騙手法推陳出新，縣警察局統計去年度詐騙犯罪資料發現，金門民眾遭詐騙最多類型依序為「假(交友)投資」、「假網拍」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等，其中「假(交友)投資」不僅受理件數最多，且損失金額亦最高；警方提醒民眾，高報酬率投資標的常伴隨高風險而存在，提醒民眾勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，可能是詐騙陷阱。
金湖分局表示，日前有一位在金門工作的A先生，透過網路IG認識網友「娜娜」，待取得A先生信任後，遂慫恿至「Platform」網站平台投資，聲稱保證獲利、穩賺不賠，A先生不疑有他，透過Line向暱稱「育誠」之人聯繫，對方傳送超商繳費代碼，指示A先生至超商儲值新臺幣1000元後即可代為操作投資。
A先生依照指示匯款後，對方聲稱已獲利39萬5680元，但當要領回獲利金額時，對方表示因為操作錯誤，造成業者損失23萬7408元，要求匯款3萬元至指定帳戶以彌補損失；待A先生再次匯款並再次登入至網站平台仍無法提領後，才驚覺被騙，趕緊向金湖分局金湖派出所報案。
金湖分局分局長曾冠螢提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫，警方提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。
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