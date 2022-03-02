珠寶店透天厝起火 1家9人睡夢驚醒 疏散4人送醫

台北市大同區民生西路一家珠寶店透天厝，今天清晨5時許發生火警，地下室起火燃燒，一家9口睡夢中驚醒，消防人員獲報後立即派員到場，疏散透天厝內共9人，並布設水線撲滅火勢，其中97歲劉姓阿嬤等4人呼吸不順，送醫救治。

據悉，民生西路上的珠寶店，1樓為店面，一家人住在透天厝2至4樓，地下室是倉庫用途，現場燒毀電器，燃燒面積約2平方公尺，初判起火原因為電氣因素，起火後屋內住警器有動作。

今天5時許警消接獲報案，消防局獲報派出94人、30輛各式車輛到場救援，1樓的後側飄出大量濃煙，今早6點17分撲滅火勢。