影／機車突往左急切 後方煞不住...釀4車連環追撞

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

60歲張姓騎士，今天上午騎經新北市新莊區思源路往板橋方向慢車道，車身突然往左急切，當場碰撞另部同行機車，造成現場4部機車連環追撞，所幸肇事4騎士輕微擦挫傷送醫無礙，由於肇事4人沒有酒駕，確切肇事原因警方正在調查釐清。

經查證，60歲張姓男子，今天上午近9時許，騎乘機車準備上班。途中，他騎經新莊區思源路147號前慢車道（往板橋方向），車身卻突來往左急切，當場碰撞上由劉姓男子（20歲）所騎乘機車。

撞擊瞬間，導致騎車尾後的張男（30歲）、謝男（22歲），因煞車不及往劉男機車後方追撞，4部機車連環追撞人車滑摔落地，所幸肇事4名騎士僅輕微擦挫傷，緊急送醫急救並無大礙。警方到場經酒測，肇事4人沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，警方正在調查釐清。

4部機車連環追撞，人車滑摔落地，所幸肇事4人僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
4部機車連環追撞，人車滑摔落地，所幸肇事4人僅輕微擦挫傷。記者曾伯愷／翻攝
張姓騎士向左急切，導致後方來車閃避不及碰撞，卻釀4部機車連環追撞。記者曾伯愷／翻攝
張姓騎士向左急切，導致後方來車閃避不及碰撞，卻釀4部機車連環追撞。記者曾伯愷／翻攝
張姓騎士向左急切，導致後方來車閃避不及碰撞，卻釀4部機車連環追撞。記者曾伯愷／翻攝
張姓騎士向左急切，導致後方來車閃避不及碰撞，卻釀4部機車連環追撞。記者曾伯愷／翻攝

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