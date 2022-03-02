影／機車突往左急切 後方煞不住...釀4車連環追撞

60歲張姓騎士，今天上午騎經新北市新莊區思源路往板橋方向慢車道，車身突然往左急切，當場碰撞另部同行機車，造成現場4部機車連環追撞，所幸肇事4騎士輕微擦挫傷送醫無礙，由於肇事4人沒有酒駕，確切肇事原因警方正在調查釐清。

經查證，60歲張姓男子，今天上午近9時許，騎乘機車準備上班。途中，他騎經新莊區思源路147號前慢車道（往板橋方向），車身卻突來往左急切，當場碰撞上由劉姓男子（20歲）所騎乘機車。