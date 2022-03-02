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影／包裹放美金能過海關？ 婦險匯兩萬元領包警急阻

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

54歲邱姓婦人，半年前透過「IG」社群軟體，認識外國假老公，日前對方誆以「要寄禮物給親愛的妻子」為謊，說得邱婦準備到銀行匯款2萬包裹運費，行員直覺邱婦被騙報警協處。經警方以案例耐心勸說，才讓邱婦取消匯款成功阻詐。

經查證， 54歲邱姓婦人，家住新北鶯歌區，去年開始跟風玩起Instagram社群軟體。跟一般網友一樣，原本只是上傳一些生活照。孰料，去年8月，一位暱稱「Jason」的外國網友主動追蹤，不但自稱是名飛行員，還表達對邱婦一見鍾情。

剛開始邱婦不太理會，但Jason一連串甜語攻勢，邱婦心想交個朋友也無妨，便嘗試著與「Jason」當起網路友人，就這樣兩人聊天說地半年多，慢慢的兩人從網友變成戀人，「Jason」和邱婦還互稱彼此為老公、老婆。

日前，「Jason」傳來訊息表示，「想要寄禮物給親愛的妻子」還誆騙「包裹裡會有名牌包包、美金現金、手錶。」希望邱婦能負擔一半大約兩萬台幣包裹運費。邱婦不疑有他，隻身前往鶯歌某銀行準備匯款。

行員見邱婦欲匯款到海外，關心詢問匯款用途，聽到邱婦回答「包裹」兩字，直覺邱婦遭詐，趕緊聯繫轄區警到場協助。三峽警分局鶯歌分駐所警員藍柏盛、張森獲報趕抵。經察看兩人訊息對話，「快去給他們存錢」、「當妳把盒子拿到你家時，能付一半嗎？」等話，一看就是詐騙老梗。經警方以案例耐心勸說，才讓邱婦取消匯款成功阻詐。

邱婦險被詐騙集團誆騙兩萬元，所幸警方及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝
邱婦險被詐騙集團誆騙兩萬元，所幸警方及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝
邱婦險被詐騙集團誆騙兩萬元，所幸警方及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝
邱婦險被詐騙集團誆騙兩萬元，所幸警方及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝

新北 詐騙

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