男嬰車內過夜猝死 解剖無窒息跡象研判低溫造成

嘉義縣11個月大的陳姓男嬰日前被母親抱至汽車內過夜，隔天猝死，檢警今天會同法醫進行解剖；檢方表示，無窒息跡象，若體內無檢驗出毒藥物反應，研判死因為低溫造成。

檢警表示，男嬰母親徐女2月23日晚間與家人發生口角，便帶著僅11個月大的兒子到停在自家庭院的自小客車內睡覺，直到隔天清晨5時，徐女發現兒子出現異狀，通知丈夫陳姓男子到場，隨即送醫急救後仍宣告不治。檢警相驗，男嬰鼻子有擦傷、臉頰有挫傷。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受中央社記者電訪表示，檢警今天會同法醫進行解剖，發現男嬰沒有窒息的跡象，也沒有皮下出血症狀，臉頰挫傷並非致命傷，已採集相關檢體送驗，須等待報告結果出爐；若無檢驗出毒藥物反應，研判是惡劣環境（低溫）導致死亡。

蔡英俊指出，陳姓男嬰發育情況較同期嬰兒慢，體質也不佳，男嬰與母親在車內過夜時，剛好連日寒流來襲，研判男嬰有可能抵擋不了低溫而猝死，但真正死因仍須等解剖報告出爐才能釐清。