影／89歲阿祖撞到人嚇的忘煞車 女騎士捲車底拖行

南投縣草屯鎮虎山路今天上午發生汽機車車禍，肇事的89歲男駕駛疑似年紀大，撞倒機車後嚇呆忘了踩煞車，女騎士被捲入車底拖行，轎車也向左轉彎，再對向彩券行騎樓前才停下，警消合力將轎車升起，才將女騎士拖出，還好轎車車速不快，女騎士意識還算清楚送醫治療，反而是肇事駕駛驚嚇過度，癱坐在地上無法說話。

警方調查，今天上午草屯鎮虎山路靠近中興新村路段，一輛由符姓男子駕駛轎車由草屯往中興新村方向行駛，和同向謝姓女騎士機車發生碰撞，女騎士驚叫大喊，符姓男子因為年紀大緊張，突然方向盤猛往左轉，將女騎士捲入車底，往對向彩券行拖行，還好轎車速度緩慢，終於在彩券行前停下。

不少民眾目擊車禍驚竦經過，連忙報警救人，一旁的中興警分局府西派出所員警也出來管制車輛，避免再發生碰撞。消防隊員趕到後，先確認女騎士傷勢，並和民眾合作以千斤頂將轎車升起，才將女騎士從車底拖出。

53歲女騎士意識還算清楚，她說自己騎車準備到中興新村上班，但同向轎車突然撞過來，她被壓在車底，但腳受傷沒有知覺。