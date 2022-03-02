北市大同區清晨傳火警 住警器及時警示無傷亡

中央社 / 台北2日電

北市大同區1棟建物今天凌晨驚傳火警，濃煙自1樓不斷竄出，台北市消防局獲報後立即派31車、94人馳援，幸現場裝設住警器及時警示睡夢中的住戶，消防員順利救出9人、無傷亡。

北市消今天凌晨5時54分獲報，指大同區民生西路1棟建物的1樓後側冒出大量濃煙，立即派出26輛消防車、5輛救護車和94人到場救火。

案發處為4層樓建物，經查起火點在地下1樓，濃煙自1樓後側不斷竄出，消防員立即佈水線搶救和疏散住戶，最後於上午6時17分撲滅火勢，並救出9名住戶，其中3人預防性送醫、並無大礙。

初步了解，起火的地下室平日作為倉庫使用，燃燒面積約2平方公尺，肇因疑為電氣因素，但仍須後續調查釐清。

北市消發現，案發建物因有裝設住警器，在火警發生時立即警示，驚醒睡夢中的住戶並因此逃過一劫。

北市 消防員

延伸閱讀

竹縣雜草公墓火警飆百件 客家掃墓謹記四不二記得

古坑木造平房暗夜火警 堂兄弟逃生不及 1死1重傷

雲林古坑連棟木造平房半夜火警 1死1傷

高雄大寮汽車烤漆廠深夜火警 消防隊半小時內撲滅

相關新聞

疑打零工養1家6口壓力大 狠繼父長期情緒不穩施暴4幼童

台中豐原狠心黃姓男子對妻子與其前夫所生3名幼童施暴，甚至也對自己親生兒子下手；有網友看不下去，將照片發在網路上，男童頭部...

詐團嗆警「你懂不懂啊」 竟囂張唬民眾警察才是詐騙

新竹縣竹東鎮日前有名50歲女子，遭到假冒銀行客服的詐騙集團騙稱信用卡遭盜刷，需要匯款5萬元才能停卡，沒想到員警到場接過詐...

疑陷曳引車視線死角 桃園7旬女騎士腹部遭輾亡

桃園市今天上午發生一起死亡車禍，73歲女機車騎士疑似陷入後方曳引車視線死角，遭後方追撞倒地，腹部被輾過，當場慘死，現場一...

狠繼父施暴4童滿臉鮮血 中市社會局：已獲核暫時保護令

台中又傳虐童案！豐原區狠心黃姓男子對妻子與其前夫所生3名幼童施暴，甚至也對自己親生兒子下手；有網友看不下去，將照片發在網...

投資1千可獲利40萬？金門男誤信「穩賺」慘遭詐騙

投資1千可獲利近40萬？如果聽到這句話，小心絕對是詐騙。金湖分局今天表示， 近期常有網路或LINE群邀你加好友，之後再以...

珠寶店透天厝起火 1家9人睡夢驚醒 疏散4人送醫

台北市大同區民生西路一家珠寶店透天厝，今天清晨5時許發生火警，地下室起火燃燒，一家9口睡夢中驚醒，消防人員獲報後立即派員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。