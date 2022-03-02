影／涵洞高度不足 大貨車誤闖卡關 輪胎洩氣才解危

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

江姓男子昨駕駛大貨行經汐止高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得，警方到場協助指揮交通，直到大貨車將輪胎洩氣才慢慢駛離涵洞解危，讓擁塞的車流恢復順暢。警方也依違反道交條例開單告發。

汐止警方昨天上午11時4分獲報，23歲江姓男子駕駛一輛營業大貨車，行經汐止區福德三路、中興路，中山高速公路下方涵洞，未注意高度限制，車頂卡在涵洞內無法動彈，造成後方車輛嚴重回堵。

轄區社后派出所員警到場協助指揮交通，改採單線雙向通行，疏解擁塞車流，同時要求江男將大貨車輪胎洩氣，於上午11時30分，降低大貨車高度後才得以順利駛離涵洞，交通恢復順暢。

闖禍的江男因未依標誌行駛，警方依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款開單告發。

江姓男子昨駕駛大貨行經汐止區高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得。記者王長鼎／翻攝
江姓男子昨駕駛大貨行經汐止區高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得。記者王長鼎／翻攝
江姓男子昨駕駛大貨行經汐止區高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得。記者王長鼎／翻攝
江姓男子昨駕駛大貨行經汐止區高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得。記者王長鼎／翻攝
江姓男子昨駕駛大貨行經汐止區高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得。記者王長鼎／翻攝
江姓男子昨駕駛大貨行經汐止區高速公路下方涵洞，疑未注意涵洞高度不足，誤闖卡在涵洞內，無法動彈進退不得。記者王長鼎／翻攝

汐止 高速公路 塞車

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