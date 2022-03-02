惡劣！喝醉在烏日平交道鐵軌放石頭 檢以公共危險起訴

台中市陳姓男子在去年11月間，行經烏日區登寺巷平交道時，撿拾附近石頭擺放在鐵軌枕木附近，當時駕駛台鐵區間車的廖姓司機員行經該處時，聽到車輛發出碰撞聲，通知工務段前往調查，發現區間車是撞擊到石頭，經調閱監視器後，查出是陳涉案，陳辯稱「喝醉了，整個人都不清楚」，台中地檢署今偵結，依公共危險罪起訴。

起訴指出，陳姓男子（39歲）不顧公共安全，在去年11月17日深夜11時許，在台中市烏日區登寺巷平交道附近，撿拾石頭後，將石頭排列在西線西軌第三根枕木上，隨後離開，當時駕駛3262次台鐵區間車的廖姓司機員，行經該處時，聽到車底發出聲響，回報新烏日站工務段前往察看。

新烏日站工務段人員前往調查，發現軌道有火車車輪輾渣石留下的摩擦痕，研判可能有人將石頭擺放在軌道上，通知鐵路警察局台中分局調查，警方調閱監視器，查出是陳姓男子涉案，通知陳到案說明。

陳姓男子辯稱，沒有將石頭擺放在鐵軌上，「當天喝醉了，整個人都不清楚，不知道發生什麼事」。