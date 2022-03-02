影／8旬老翁曾被援交詐騙 這次又被騙買點數

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中1名8旬老翁在網路上認識一名「照片」看起來年輕貌美女子，雙方相談甚歡並約見面援交，女子要求老翁先到超商買新台幣2000元遊戲點數卡並拍照回傳後才願意見面，老翁不疑，到沙鹿區超商準備購買點數時，店員詢問老翁點數卡用途時，老翁卻吱吱唔唔，店員發現老翁疑似遭詐騙，委婉拒絶販售外，同時通知警方到場處理，員警及時趕到勸阻，才知老翁也曾被同手法騙過一次。

台中市清水警分局明秀所員警李奕萱、呂憲璋本月28日獲報後，立即趕抵超商了解，老翁才吐露實情，警方確認老翁遭詐騙，在現場耐心解釋並告知老翁此手法為常見的網路援交詐騙手法，切勿受騙，老翁才驚覺受騙。

老翁剛開始仍半信半疑，對員警說「她真的很漂亮呢」，拿出手機照片讓員警鑑定，員警只好繼續耐心解釋，還說對方可能是「男的」，老翁最後才相信又遇到詐騙。

老翁表示，他也曾買過點數被詐騙過，這次幸好有店員提醒及警方到場解釋，保住了2000元，超商店員機警發現同時通知警方到場，共同聯手成功阻詐購買點數成功，保住老翁的財物，清水警分局長游永中得知此事後，將前往該超商表揚店員機警，警民聯手成功阻詐行為。

清水分局長游永中表示，警方時常前往超商宣導各式防詐騙手法，請店員多加留意重複提領款民眾或短時間購買大量點數卡之顧客，並通知警方到了解，此次超商店員機警發現並通報員警到場協助處理，即時替民眾擋下辛苦的血汗錢，為警方與超商聯手阻詐的最佳典範。

一名8旬老翁到超商要買遊戲點數，差點被騙，台中清水警方及時勸阻。圖／民眾提供
一名8旬老翁到超商要買遊戲點數，差點被騙，台中清水警方及時勸阻。圖／民眾提供
一名8旬老翁到超商要買遊戲點數，差點被騙，台中清水警方及時勸阻。圖／民眾提供
一名8旬老翁到超商要買遊戲點數，差點被騙，台中清水警方及時勸阻。圖／民眾提供

超商 詐騙

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