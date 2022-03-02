竹縣消防小隊長胞兄失去呼吸心跳 線上指導CPR搶救命

新竹縣消防局勤務指揮中心小隊郭進財的哥哥郭生元，去年9月23日工作時突然倒地失去呼吸心跳，同事打119求救，經由電話指導立即替郭男進行CPR，4分鐘後救護人員到場接手，給予1次電擊，他才恢復心跳，送醫後康復出院，昨日郭生元與太太及弟弟郭進財，提著水果禮盒向光明分隊救命恩人致謝。

郭進財表示，事發當時正好是他輪值，聽到同事在指導民眾按壓CPR時，發現事故地點、患者性別、年紀、過去病史都和哥哥相同，心中浮現不祥預感，一問之下果然就是哥哥，當下晴天霹靂，趕緊和嫂嫂聯繫。

郭進財說，在指揮中心將近20年，接獲無數的報案電話，第一次聽到電話的另一頭是自己的親人，內心非常的沉重，感謝指揮中心同仁線上指導民眾CPR，以及光明分隊同仁快速的接手處置，讓哥哥的性命得以延續。

郭生元說，過去有糖尿病、高血壓等心血管疾病，心臟也曾經裝支架，對於倒地之前的事完全沒印象，住在加護病房47天後走出醫院，沒有留下任何後遺症，對於自己能「活過來」，非常感謝消防人員的協助。

郭生元的太太郭李秋蘭紅著眼眶表示，夫妻結縭40多年，從來沒有想過有一天對方會離開自己，感謝所有幫助先生的好心人，未來也會學習CPR，希望有機會也能以自己的雙手拯救別人的性命。

光明分隊代理分隊長李均祈表示，當天到場時，郭生元的老闆已經在幫他按壓CPR，同仁接手後持續心外按壓並以AED監測，在電擊1次後準備進行插管時，就感受到郭生元脈搏的跳動。

李均祈表示，CPR的目的是暫時取代心臟部分的功能，心臟如同幫浦，將氧氣和營養透過血液帶到身體的各個器官，當心臟停止時，愈早做CPR，OHCA患者的存活率愈高。

新竹縣政府消防局緊急救護科科長劉彥承表示，能康復出院的OHCA患者，大部分在第一時間都有旁人協助CPR，因此去年底開始陸續在各鄉鎮辦理「119行動學堂」教導民眾急救技術。