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電話傳出女童「快救我」警急奔救出鐵門後母女3人
桃園市觀音區一名女子載小孩回家途中，因身體疲倦將車停在新坡農會停車場內休息，不料醒來後停車場鐵門已關上，由於陳女為聽語障礙人士，便請女兒幫忙報案；警方獲報後透過里長聯繫上農會人員到場開門，順利協助陳女脫困。
大園警分局指出，新坡派出所昨天晚上8時許接獲一名小女童報案，女童在電話中不停喊著「我們被困住了」、「快來救我們」等語；由於她年紀還小又相當慌張，無法清楚表達所在地點，員警不斷安撫詢問後，終於得知女童與母親受困於新坡農會停車場，隨即派員前往查看。
警方到場後看見一名女子站在停車場鐵門後方著急求助，但因她是聽語人士，員警便以手機通訊軟體與她溝通。
陳女表示，自己在新北市上班，6歲及8歲的女兒也就讀新北市的國小，稍早載女兒返家途中，舟車勞頓後略感疲憊，便將車子開進新坡農會停車場稍作休息，沒想到醒來後農會已下班，他們被關在停車場裡不知該如何是好。
員警得知後，透過新坡里長聯繫上農會人員到場開門，15分鐘便幫助陳女脫困，同時也宣導下載警政APP簡訊報案，避免下次身邊沒人求助時，無法報案清楚說明狀況；陳女對於警方的熱心協助表示相當感謝。
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