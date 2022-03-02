熟女聽指示匯錢給「叔叔」 行員查出年齡差藏貓膩報警

台中市鄭姓熟女在上月底前往銀行要匯款8萬元，給一名陌生男子，經行員詢問，該帳戶是由父親提供，父親稱該名男子是「叔叔」，不過行員查詢發現，該帳戶所有人年僅24歲，且鄭女不認識，認為鄭女或其家人遭詐騙的機會很高，通知警方到場阻詐，鄭女在聽了警方、行員建議後，打消匯款念頭。

台中市第四警分局大墩所警員賴子揚、警員柳彥竹在上月25日上午巡邏時，接獲中國信託南屯分行黃姓行員通報，鄭姓女子（42歲）要臨櫃8萬元給一名「叔叔」，但行員核對匯款人身分，鄧女口中的「叔叔」年僅24歲，明顯不合乎常理，因鄭女推託是受父親委託匯款，執意要匯錢，行員拗不過女子請託，趕緊聯繫轄區派出所請求協助。

警到場詢問鄧女匯款目的、對象，鄧女都搖頭，稱「不清楚，都是爸爸指示的」，還說之前也聽父親指示，前往ATM匯款新台幣2萬元給「叔叔」，因為這次金額較大筆，所以才去銀行辦理匯款事宜，對於「叔叔」的真實身分，鄧女並不清楚，也從未去查證。

警員與行員告知，該帳戶的所有人年僅24歲，不可能是鄧女的「叔叔」，要鄧女回去向父親查證清楚，以免墜入歹徒的詐騙陷阱。