聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟女聽指示匯錢給「叔叔」 行員查出年齡差藏貓膩報警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鄭姓熟女在上月底前往銀行要匯款8萬元，給一名陌生男子，經行員詢問，該帳戶是由父親提供，父親稱該名男子是「叔叔」，不過行員查詢發現，該帳戶所有人年僅24歲，且鄭女不認識，認為鄭女或其家人遭詐騙的機會很高，通知警方到場阻詐，鄭女在聽了警方、行員建議後，打消匯款念頭。

台中市第四警分局大墩所警員賴子揚、警員柳彥竹在上月25日上午巡邏時，接獲中國信託南屯分行黃姓行員通報，鄭姓女子（42歲）要臨櫃8萬元給一名「叔叔」，但行員核對匯款人身分，鄧女口中的「叔叔」年僅24歲，明顯不合乎常理，因鄭女推託是受父親委託匯款，執意要匯錢，行員拗不過女子請託，趕緊聯繫轄區派出所請求協助。

警到場詢問鄧女匯款目的、對象，鄧女都搖頭，稱「不清楚，都是爸爸指示的」，還說之前也聽父親指示，前往ATM匯款新台幣2萬元給「叔叔」，因為這次金額較大筆，所以才去銀行辦理匯款事宜，對於「叔叔」的真實身分，鄧女並不清楚，也從未去查證。

警員與行員告知，該帳戶的所有人年僅24歲，不可能是鄧女的「叔叔」，要鄧女回去向父親查證清楚，以免墜入歹徒的詐騙陷阱。

第四警分局大墩所長曾一峯說，接到不明來電或陌生人加臉書、line好友，要求匯款或提領金錢時，務必提高警覺，謹記「一聽、二掛、三查證」，有任何疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當。

台中市鄧姓女子疑中歹徒詐騙陷阱，上月25日要匯款到陌生帳戶內，行員與警方聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄧姓女子疑中歹徒詐騙陷阱，上月25日要匯款到陌生帳戶內，行員與警方聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄧姓女子疑中歹徒詐騙陷阱，上月25日要匯款到陌生帳戶內，行員與警方聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市鄧姓女子疑中歹徒詐騙陷阱，上月25日要匯款到陌生帳戶內，行員與警方聯手阻詐。圖／第四警分局提供

詐騙 台中市

延伸閱讀

臉書女網友介紹投資 男險被騙30萬元大甲警阻詐成功

影／台中婦匯款搞神祕「不是詐騙」 警見一關鍵急勸阻

「披風大媽」怕被偷看密碼 她排ATM見這幕笑了：貧窮限制想像

少女遭控制5年淪性奴 逼拍裸照匯錢 狼師重判25年

相關新聞

遠景基金會遭恐嚇「將射殺龐佩奧」　警調閱監視器追查

美國前國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）3月3日將訪台，邀請單位「遠景基金會」昨卻收到恐嚇信，稱將在龐佩奧公開行程中...

疑打零工養1家6口壓力大 狠繼父長期情緒不穩施暴4幼童

台中豐原狠心黃姓男子對妻子與其前夫所生3名幼童施暴，甚至也對自己親生兒子下手；有網友看不下去，將照片發在網路上，男童頭部...

詐團嗆警「你懂不懂啊」 竟囂張唬民眾警察才是詐騙

新竹縣竹東鎮日前有名50歲女子，遭到假冒銀行客服的詐騙集團騙稱信用卡遭盜刷，需要匯款5萬元才能停卡，沒想到員警到場接過詐...

疑陷曳引車視線死角 桃園7旬女騎士腹部遭輾亡

桃園市今天上午發生一起死亡車禍，73歲女機車騎士疑似陷入後方曳引車視線死角，遭後方追撞倒地，腹部被輾過，當場慘死，現場一...

狠繼父施暴4童滿臉鮮血 中市社會局：已獲核暫時保護令

台中又傳虐童案！豐原區狠心黃姓男子對妻子與其前夫所生3名幼童施暴，甚至也對自己親生兒子下手；有網友看不下去，將照片發在網...

投資1千可獲利40萬？金門男誤信「穩賺」慘遭詐騙

投資1千可獲利近40萬？如果聽到這句話，小心絕對是詐騙。金湖分局今天表示， 近期常有網路或LINE群邀你加好友，之後再以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。