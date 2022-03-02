古坑木造平房暗夜火警 堂兄弟逃生不及 1死1重傷

雲林古坑桂林村景水部落今日零時36分左右，一處平房發生火警，警消獲報趕往救援，現場全面燃燒，火勢在1時20分控制，20分鐘後火勢撲滅，消防人員搜索時在屋內找到受困的陳姓堂兄弟，1人OHCA送醫急救恢復呼吸心跳、1人明顯死亡，起火原因由鑑識人員進一步調查中。

消防局今天零時36分許獲報指稱，鄰近劍湖山世界通往桂林村景水部落一處平房傳出火警，經派遣古坑、公園車組，斗南61、斗六61、六合91及第一大隊大隊長、幕僚共9輛消防車、3輛救護車、26名消防人員等趕赴現場救援，由大隊長劉采鑫指揮搶救。

消防局表示，現場為類三合院木磚造平房，部分鐵皮構造，消防人員到場時現場全面燃燒，左邊研判是客廳位置冒出火光，其他空間濃煙密布。

經灌救後，消防人員在屋內右側找到呈OHCA的78歲陳姓男子，救護車送往台大雲林分院搶救後恢復呼吸心跳，另其64歲堂弟則倒臥在左側房間，但已明顯死亡。

據鄰居指出，暗夜火警大家都在睡夢中，只依稀記得聽見巨聲驚醒，開窗就發現該屋陷入一片火海。