學生套房竊賊現蹤 英勇男同學穿四角褲追人

高雄市湖內區一名陳姓男學生住在東方路一間一樓為夾娃娃機店的學生出租套房，傍晚看到房外有名陌生男子，直覺該名男子是小偷，只穿四角褲就衝出房間追人，竊嫌一路丟棄部分贓物，陳姓學生後續報警，警方經清點，同住該址不同套房的另2名學生共計損失38400元，已鎖定對象查緝中。

據了解，20多歲的陳姓學生2月27日下午4點40分左右原在出租套房浴室盥洗，全身只剩一條四角褲，聽到外面聲響探頭一看，卻看到一名陌生男子，因該出租套房多是同校學生，大家都認識，陳姓學生直覺該名陌生男子是小偷，男子被發現後立即背著至少3個包包逃跑，陳姓同學追上該名男子，可惜最後還是跟丟，只能報警求助。

根據娃娃機店的監視器可見，一名男子身穿淺色衣褲、手上抓著一個包包、後背背一個，側邊也有一個女用肩背包，匆忙跑出娃娃機店，沒多久一名僅穿四角褲的男子就追出去。

警方後續清點損失財物，同住該址不同間套房的張姓男學生損失筆電、手表、放有零錢的存錢筒、外套等，損失約36300元，另名謝姓女學生損失洗髮精、保養品、筆電等物，因竊嫌逃跑過程中一路丟棄部分贓物，謝姓女學生的筆電及保養品順利被找回，湖內警分局表示，目前已鎖定竊嫌身分，積極循線通知男子到案說明中。