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存兒子回憶的手機掉了被輾過 警用記憶卡找線索追人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局警員林茂英上月底值勤時，受理民眾拾獲一支手機，但手機螢幕已被輾碎，無法觸控，林將SIM卡、記憶卡拔出後，先通知電信公司，但遺失手機的用戶沒有登錄其他手機，林再用記憶卡的照片找線索，發現其中有一張國小學童游泳比賽得獎的相片，研判是失主的兒子，透過校方聯繫到鄧姓女子到派岀所領回手機，也替鄧女找回珍貴回憶。

台中市第三警分局立德所警員林茂英，上月25日中午在所內值勤時，張姓男子拿著於路邊拾獲的手機送交派出所，證稱稍早騎車時，發現該支手機被其他車輛輾過，心想失主一定很著急，希望能透過警方聯繫上失主。

警員林茂英檢視手機，發現手機螢幕碎裂無法觸控，先取下SIM卡透過電信公司聯繫失主，沒隔多久，發現碎裂手機螢幕有電信公司的來電，確認失主當初沒有留下其他的聯絡方式，斷了線索。

警員在利用手機的記憶卡找蛛絲馬跡，發現記憶卡存有一張國小學童游泳比賽的獎狀，研判是失主的兒子，趕緊聯絡學校後，聯繫上游泳隊，輾轉和失主鄧姓女子（46歲）取得聯繫。

鄧姓女子說，手機應該是騎機車時掉落，正在尋找手機包裝盒上的序號，要去派出所報案時，就接到警方電話，十分感謝熱心民眾將手機送交派出所。

她說，警員看到的那張兒子相片是前年游泳比賽獲獎的獎狀，手機螢幕壞掉可以再修，但記憶卡有著小孩滿滿的成長紀錄，都是無可取代的珍貴回憶。

第三警分局提醒，許多民眾會將手機、錢包等貴重物品放在衣物口袋裡，雖然方便拿取，然騎乘機車或行走移動時，卻很容易從口袋飛出或滑落，為避免生活上的不便，出門在外個人貴重物品更須妥善保管，放置於包包內等較不易掉落之處，避免財產損失。

台中市第三警分局警員林茂英在上月底接獲民眾拾獲螢幕碎裂的手機，林利用記憶卡找失主。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局警員林茂英在上月底接獲民眾拾獲螢幕碎裂的手機，林利用記憶卡找失主。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局警員林茂英（右）在上月底，利用手機記憶卡的相片，找到遺失手機的鄧姓女子（左）。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局警員林茂英（右）在上月底，利用手機記憶卡的相片，找到遺失手機的鄧姓女子（左）。圖／第三警分局提供

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