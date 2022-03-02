存兒子回憶的手機掉了被輾過 警用記憶卡找線索追人

台中市第三警分局警員林茂英上月底值勤時，受理民眾拾獲一支手機，但手機螢幕已被輾碎，無法觸控，林將SIM卡、記憶卡拔出後，先通知電信公司，但遺失手機的用戶沒有登錄其他手機，林再用記憶卡的照片找線索，發現其中有一張國小學童游泳比賽得獎的相片，研判是失主的兒子，透過校方聯繫到鄧姓女子到派岀所領回手機，也替鄧女找回珍貴回憶。

台中市第三警分局立德所警員林茂英，上月25日中午在所內值勤時，張姓男子拿著於路邊拾獲的手機送交派出所，證稱稍早騎車時，發現該支手機被其他車輛輾過，心想失主一定很著急，希望能透過警方聯繫上失主。

警員林茂英檢視手機，發現手機螢幕碎裂無法觸控，先取下SIM卡透過電信公司聯繫失主，沒隔多久，發現碎裂手機螢幕有電信公司的來電，確認失主當初沒有留下其他的聯絡方式，斷了線索。

警員在利用手機的記憶卡找蛛絲馬跡，發現記憶卡存有一張國小學童游泳比賽的獎狀，研判是失主的兒子，趕緊聯絡學校後，聯繫上游泳隊，輾轉和失主鄧姓女子（46歲）取得聯繫。

鄧姓女子說，手機應該是騎機車時掉落，正在尋找手機包裝盒上的序號，要去派出所報案時，就接到警方電話，十分感謝熱心民眾將手機送交派出所。

她說，警員看到的那張兒子相片是前年游泳比賽獲獎的獎狀，手機螢幕壞掉可以再修，但記憶卡有著小孩滿滿的成長紀錄，都是無可取代的珍貴回憶。