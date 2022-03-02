偷剪電纜線牟利至少3起 獨居男鎖定偏僻魚塭送辦

台南市北門地區上月傳出多起電纜線遭竊，警調閱路口監視器及訪查附近民眾逐一比對，根據車牌掌握獨居的柯姓男子涉案，柯嫌至少涉及3起，警詢後依竊盜罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。

北門區三寮灣聚落上月17、21、24日連續發生三起電纜線竊案，犯案時間都在白天，都在當地偏僻魚塭，被害人發現自家電纜線遭宵小剪斷影響養殖氣結不已。

北門派出所上月27日受理，進一步追查共有3起，逐一比對路口監視器，根據錄下的車牌並查訪附近民眾，掌握三件電纜線竊案應同一人所為，進一步追查，69歲住北門區柯姓獨居男子涉有重嫌 。

學甲警方擴大清查大北門區各個回收場，在一處回收場發現柯嫌所變賣贓物，共有電纜線有61.5公斤及還有水車鐵架2組，據知，變賣金額約1萬餘元，柯嫌坦承缺錢花用鋌而走險，警懷疑柯另涉及多起竊案，上月28日警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦，持續追查中。