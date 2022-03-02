男不滿施工申請路權貨車被罰紅線臨停 法院判撤銷罰單
屏東縣鄭姓男子在屏東市復興北路北向路段，申請路權實施作業拆掛招牌，施工吊車、貨車在申請時限內完成作業，未超時占用，但卻遭警開單在禁止臨時停車處所停車，開罰900元，鄭不服提起行政訴訟，屏東地院審理認為，鄭停放的貨車是該次施工所用，判處原處分撤銷。
判決指出，鄭姓男子在2021年8月某日上午，在屏東市復興北路北向路段，在禁止臨時停車處所停車的違規情況，遭警方開單，公路總局高雄區監理所開罰900元。
鄭男提告主張，他在科技執法路段，依法申請路權，施工作業，經潮州工務段授權合法使用該路段施工，且在申請時限完成作業，配合施工車輛小貨車即駛離，沒有超時占用，聲明原處分撤銷。
公路總局高雄區監理所辯稱，鄭男確實指向公路養護單位申請「吊車」施工停放，並未一併向該主管機關申請貨車也需要停放該路段的核准。
屏東地院審理，兩造雙方爭執在於該處申請道路是否僅限於停放吊車。經查，鄭姓男子提出的申請書是公版格式，申請書並沒有施工車輛種類欄位供填寫或勾選。鄭男的申請內容「施工作業拆掛招牌」，公版申請書上原即印製「申請上開場地施工車輛臨時使用道路」，因此無從得知，鄭姓男子僅申請吊車施工停放。
法官認為，鄭姓男子在申請書內容沒有寫出任何車種情況下，公路總局回函卻逕至出現吊車，不知道是准許吊車使用，或是以吊車做為施工車輛停放舉例。考量鄭姓男子僅以一台小貨車緊鄰吊車停放，並停放在吊車前方，不會有遮蔽吊車，導致後方追撞情況，認定貨車是同次施工所用，且沒有因此過於擴大或招致交通危險。判處原處份撤銷。
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