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賊闖旗津資收場竊龍銀、古玩 警盤查資料建功 順利逮人
高雄旗津一家資源回收場遭竊走古玩、電線及鐵材，連辦公室裡的青銅藝術雕像、3枚龍銀也不翼而飛，調閱監視器才知道遭宵小入侵，警方獲報後鎖定竊嫌特徵，穿著與日前深夜盤查的古男（44歲）相似，前天順利在旗津廣濟宮前找到古男，經反覆比對監視器後，古馬上啞口無言，乖乖被帶回派出所偵辦。
警方調查，古男日前接受警方盤查時，自稱是從台南到旗津訪友，但員警詢問古男相關訊息，卻回答不出任何問題，因無違法事證，抄登備查後予以放行。
日前，旗津中洲一家資源回收場業者，發現場內古玩、電線及鐵材憑空消失，起初業者誤以為自己記錯，但發現連辦公室裡的雕像及3枚龍銀也不翼而飛，調閱監視器畫面後，才知道遭到宵小入侵，通報中洲派出所員警協助。
警方根據業者提供畫面，發現竊嫌特徵及穿著與日前盤查的古男相似，經與建檔資料進行比對，確認外型特徵符合，組成專案小組全力追緝，連附近商家也協助留意古男行蹤。
28日14時55分許，警方在旗津廣濟宮前發現騎腳踏車的古男，他對員警突如其來的攔查嚇了一跳，經員警出示監視器影像後馬上啞口無言，但失竊的雕像、龍銀、電線等物未在古男身上，懷疑已被古男變賣，全案訊後依竊盜罪嫌偵辦，並持續追查相關贓證物流向。
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