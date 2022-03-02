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桃園平鎮科技大廠昨晚爆炸1死2傷 失聯女員工今晨尋獲
桃園市平鎮區佳鎂科技公司昨晚大火，一樓廠房全面燃燒，300多坪廠房堆放電腦零件、設備及鋁鎂合金材料付之一炬 ，大批消防隊員全力搶救，救出2名男員工嗆傷送醫，並搜尋搶救受困失聯的藤姓女員工，至今天清晨7時26分在工廠後方發現藤姓女員工，全身燒成焦屍，已明顯死亡，這場大火造成1死2 傷意外，起火原因正由火人員鑑定調查。
平鎮工業區的佳鎂科技公司昨晚7時44分傳出火警，一樓廠房堆放電腦零件、設備及鋁鎂合金材料燃燒猛烈，更傳出爆炸聲，大火一發不可收拾，一樓廠房全面燃燒，瀰漫濃濃化學物質燃燒氣味，濃煙烈焰紅光直衝天際，十分駭人。
桃園市消防局出動37輛消防車、2輛救護車及警消111前往灌救，先救出2名男員工，受到嗆傷、灼傷，緊急送醫沒有生命危險，大火在今天凌晨1時21分撲滅，不過該廠一名藤姓女員工（35歲）仍身陷火場失聯，消防員全力搜尋搶救，至今天上午7時26分在火場後方一角發現藤女，現場全身燒成焦屍，已明顯死亡，令人不忍目睹。
消防局、警方表示，佳鎂科技大火，消防員目前仍在進行火場殘火處理，該廠財損仍在估計，起火原因將由火調人員今天上午進入火場鑑定調查，女員工不幸，警方將報請檢察官相驗查明藤女死因。
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