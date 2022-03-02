雲林古坑連棟木造平房半夜火警 1死1傷

雲林縣消防局今天凌晨零時許接獲民眾報案，位於古坑鄉的連棟木造平房發生火警，消防人員拉水線灌救，陸續找到住在此處的陳姓堂兄弟，陳姓堂兄送醫後恢復心跳，而陳姓堂弟不幸身亡。

雲林縣消防局表示，今天凌晨零時36分時接獲民眾報案，發現位於古坑鄉桂林村的連棟木造平房竄出火舌，但不確定居住在內的人是否有逃出。

消防局立即派遣9輛消防車、3輛救護車及26名消防人員趕往現場搶救，同步通報警察局、台電、自來水公司等單位協同處理，抵達時只見現場全面燃燒，部分建築已坍塌，立即佈水線搶救。

消防局人員先救出78歲的陳姓堂兄，一度失去呼吸心跳，送往醫院途中恢復心跳，目前在醫院接受治療；火勢撲滅後，消防人員才在屋內尋獲64歲陳姓堂弟，明顯失去生命跡象。

雲林縣消防局指出，火警燃燒面積約50平方公尺，起火原因待釐清。