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桃園1夜2火警 新屋集塵器起火3員工2度燒燙傷
桃園今晚再傳出一火警，新屋區埔工路上的某輕合金股份有限公司晚間7時26分消防人員獲報失火，其中有3名員工受困於工廠內，3人皆有傷燙傷情形，緊急送往林口長庚醫院救治。
消防人員獲報後到達現場發現，地上1層的鋼骨結構建築內的鋁粉集塵器起火燃燒，約面積3平方公尺，只見現場厚厚的粉層覆蓋在地板及四周，而集塵器冒出熊熊大火，消防人員立即搶救滅火。
不過3名於屋內的男員工都有2度傷燙傷情形發生；55歲的梅姓男子，2度80％燒燙傷；31歲的沙姓男子，2度60％燒燙傷及42歲的班姓男子
2度30％燒燙傷，3救出後均送往林口長庚醫院救治。
火勢於晚間8時6分全數撲滅，財物損失約5000元，起火原因調查中。
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