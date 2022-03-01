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桃園平鎮工廠大火再傳巨響 1人送醫1人救援中

聯合報 / 記者翁唯真曾增勳朱冠諭／桃園即時報導

桃園平鎮區工業三路今晚7時44分許發生火警，有民眾在網路上PO出照片，黑暗中濃煙伴隨著烈焰紅光直衝天際，消防隊獲報後趕往現場實施灌救，現場畫面相當驚悚，鐵皮屋和車子都被燒得面目全非，工廠內一名男員工嗆傷送往聯新國際醫院，另一名女性搶救中，消防人員努力控制火勢，不過現場剛剛仍發出一個巨大聲響，「砰」的一聲，相當震撼。

消防人員獲報後發現，位於平鎮工業區的佳鎂科技有限公司，為製造汽車、自行車及電腦零件等，該公司工廠廠房大約300多坪堆放電腦零件及設備物品及鋁鎂合金，1樓廠房全面燃燒，燃燒面積約1000平方公尺，無奈大火燃燒猛烈，消防人員佈水線全面灌救，而約35歲男員工於晚間7時57分自行脫困後送聯新國際醫院，另一名女性持續救援中。

消防人員表示，其餘受困人數仍待查證，目前共派出24輛消防車、2輛救護車及66位消防人員前往救災，持續搶救中。

桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者朱冠諭／攝影
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者朱冠諭／攝影
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者朱冠諭／攝影
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者朱冠諭／攝影
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝
桃園平鎮區工業三路的工廠發生大火，濃煙火光不斷竄出，消防人員搶救中。記者曾增勳／翻攝

桃園

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