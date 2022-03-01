基隆海巡隊雙艇噴水迎接生力軍 35噸巡防艇今進駐隊部

海巡署艦隊分署第1（基隆）海巡隊今天迎接編號PP-3501艇，進駐隊部基隆港東16號碼頭。隊長林志宏帶領同仁以2艘100噸級巡防艇噴水相迎，期許海巡隊加入新的生力軍，增強北部海域巡防能量及任務執行效能。

基隆海巡隊表示，今天進駐的巡防艇是新造35噸級巡防艇編號「1號」，象徵基隆海巡隊一馬當先守護北台灣海域。新造35噸海巡艇造價8849萬元，採用2部高速主機，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節，續航力達600浬，有效延長海上執勤時間。

海巡隊說，新艇船體部分採用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現強力執法決心，有效防堵不法集團走私或未檢疫農漁畜產品入境。

這款巡防艇還特別強化兼具消防滅火功能水砲，最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除有利於執行海上失火船隻救難任務，更能於取締、驅離違法越界大陸漁船時，發揮強勢執法手段。

基隆海巡隊表示，將持續強化北部海域執法能量，保護我國漁民作業安全與打擊海上不法活動，民眾如有需要，可撥打「118」海巡服務專線，海巡將於第一時間提供協助。