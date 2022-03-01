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趁彩券行店員忙碌 男子偷櫃台收銀機現金遭法辦
吳姓男子到彩券行買彩券，卻趁店員忙碌，涉嫌偷櫃台收銀機內的1萬多元，店員直到交接班才發現婦收銀機現金短少，報警追查偷錢男子。警方調閱相關監錄系統，發現涉案男子騎機車離去，2小時後循車牌追人，才逮捕吳到案，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，吳姓男子（42歲）昨天上午到高雄市鳳山區自強二路，發覺彩券行店員正忙著整理彩券，涉嫌偷走收銀機內的現金，騎機車逃逸，直到昨天下午1點多，店員交接班，張姓女店員發覺收銀機內短少1萬4300元，調閱監錄畫面，才發現吳涉嫌偷錢。
高雄市警鳳山分局據報，自監視畫面發現竊嫌騎機車離開，調閱相關監錄畫面，查出吳姓男子涉案，昨天下午3點多，趕去鳳山區五甲二路吳的住處，吳見員警到家，自知東窗事發，坦承偷錢，主動交出所剩的8000元，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
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