4歲女童公園走失 警尋獲重回阿嬤懷抱

陳姓老太太昨天帶著孫女在台南市南區水萍塭公園玩，公園內人多孫女走失。她在遊樂區周遭遍尋不著，十分擔心孫女的安危，報警向警方請求協助。警員許健盟耐心安撫老太太情緒，詢問女童特徵後，約20分鐘尋獲女童，心急如焚的阿嬤如釋重負，連番向熱心員警說：「有你真好」。

228連假最後一天，台南天氣溫暖宜人，不少遊客蜂擁至市區各大景點及公園，家長們也把握機會帶著小孩到戶外放電，享受難得的休閒時光。

市警六分局金華派出所警員許健盟，昨天下午4點20分在水萍塭公園機動派出所守望勤務，陳老太太報案，稱她4歲大的黃姓孫女在兒童遊樂區內遊玩，一轉身不見孫女蹤跡，在遊樂區周遭找尋也遍尋不著，請警方協助找人

許了解情形後，耐心安撫陳女的情緒，詢問女童的穿著與特徵，陪同陳女於遊戲區周遭巡，隨後擴大搜尋範圍，最終於水萍塭公園東北側廁所旁發現女童。女童見到阿嬤後立即上前擁抱阿嬤。