永豐煙火廠半年多2火警2人傷 嘉縣消防局要重罰令停工

嘉義縣東石鄉永豐煙火工廠，去年6月火警1人受傷，消防局依爆竹煙火管理條例構造設備缺失罰30萬元、勒令停工1個月，不到1年，下午又發生火警1名員工燒燙傷，消防局長呂清海說，這次是員工安全管理疏失，操作不慎，罰則6萬至30萬元，累犯將重罰，勒令火警壓藥室停工，改善完成稽查通過才能復工。

呂清海說，縣轄東石、水上、大林等3鄉鎮各有1間合法爆竹煙火工廠，其中東石鄉永豐煙火工廠去年6月發生火警，造成1名男移工燒燙傷，消防局依爆竹煙火管理條例，構造設備缺失，未依操作程序致發生事故，裁處最低30萬元罰款，依法可處最高150萬元罰款。

永豐下午又發生火警，造成1名男員工燒燙傷，火勢在消防人員到場已經撲滅，火警原因員工安全管理疏失，消防局依將依法裁罰，累犯罰款加重，發生火警壓藥室勒令停工，直到改善完成稽查通過才能復工。