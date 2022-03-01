永豐煙火廠半年多2火警2人傷 嘉縣消防局要重罰令停工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉永豐煙火工廠，去年6月火警1人受傷，消防局依爆竹煙火管理條例構造設備缺失罰30萬元、勒令停工1個月，不到1年，下午又發生火警1名員工燒燙傷，消防局長呂清海說，這次是員工安全管理疏失，操作不慎，罰則6萬至30萬元，累犯將重罰，勒令火警壓藥室停工，改善完成稽查通過才能復工。

呂清海說，縣轄東石、水上、大林等3鄉鎮各有1間合法爆竹煙火工廠，其中東石鄉永豐煙火工廠去年6月發生火警，造成1名男移工燒燙傷，消防局依爆竹煙火管理條例，構造設備缺失，未依操作程序致發生事故，裁處最低30萬元罰款，依法可處最高150萬元罰款。

永豐下午又發生火警，造成1名男員工燒燙傷，火勢在消防人員到場已經撲滅，火警原因員工安全管理疏失，消防局依將依法裁罰，累犯罰款加重，發生火警壓藥室勒令停工，直到改善完成稽查通過才能復工。

消防局說，永豐煙火工廠下午1點多發生火警，消防隊員到場，火勢熄滅，造成40多歲呂姓男員工多處灼傷情形，送嘉義長庚救治。長庚說，呂姓員工全身5成2至3度燒燙傷，意識清醒，目前在燒燙傷中心救治。

永豐煙火工廠下午發生火警，造成1名男員工燒燙傷，火勢在消防人員到場已經撲滅。記者魯永明／翻攝
永豐煙火工廠下午發生火警，造成1名男員工燒燙傷，火勢在消防人員到場已經撲滅。記者魯永明／翻攝
永豐煙火工廠下午發生火警，造成1名男員工燒燙傷，火勢在消防人員到場已經撲滅。記者魯永明／翻攝
永豐煙火工廠下午發生火警，造成1名男員工燒燙傷，火勢在消防人員到場已經撲滅。記者魯永明／翻攝

東石 工安

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