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「媽媽不喜歡女友」大鬧超商 他砸破玻璃門慘遭警4罪送辦
新北市一名張姓男子今天中午在超商喝醉酒，心生不滿大鬧店內，甚至拿椅子砸破玻璃門，現場滿目瘡痍，財產損失逾10萬。警方到場後他「轉換戰場」，出拳襲警，員警眼鏡應聲斷裂，待支援警力到場合力將他壓制，詢後依妨害公務、毀損等罪嫌送辦。
據調查，張男（44歲）疑因跟家人吵架，心情不佳，今天騎車從宜蘭來坪林閒晃，中午12點多，停車走進北宜公路8段旁一間超商買酒消愁，在店內喝酒時數度大吼，莊姓女店員（69歲）怕他鬧事，報警求助。
張男不滿店員「多管閒事」報警，上前理論，乘酒意大鬧超商，櫃檯上的商品都被他灑落一地，更持硬物攻擊店員頭部；店員頭部有多處撕裂傷，幸送醫後無礙。
張男胡鬧後，朝門外走去，在外抽煙閒晃，頻頻低語「你不要，我就給你好看」。警方即時趕抵，發現超商店面殘破不堪，鎖定涉案張男後，大聲喝斥「別再亂」，孰料他竟再次拿起騎樓椅子狠砸玻璃門。
警方勸不動張男，看他用身體推擠警車，趨近上前攔阻，沒想到他突伸出右拳襲警，員警眼鏡鏡框應聲砸斷（價值6000元）；待支援警力到場，員警「不忍了」，合力將他壓制在地後上銬。
警詢時他供稱自己因為交了新女友，但媽媽不喜歡「要他分手」，心情不好才借酒裝瘋，被依妨害公務、毀損、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。經查，超商財務損失超過10萬元，事後將向他求償。
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