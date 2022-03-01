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三重房東打掃閒置2年空屋 赫見陌生女性乾屍
新北市三重區1名60歲屋主，昨天利用好天氣欲打掃已閒置2年的公寓頂樓加蓋空屋，赫見1具陌生女性乾屍躺在套房床上，嚇得連忙報案。警方查出死者是43歲呂姓女子，且鑑識現場並未發現外力介入跡象，死因仍待釐清，家屬則已指認無誤，但聲稱久未連絡，對死因沒有意見。
案發地點在三重區自強路四段1處5層樓老舊公寓，昨天上午10時許，60歲男性屋主想趁連假好天氣打掃房屋，意外發現屍體。屋主說公寓的5樓和頂樓加蓋曾經營出租套房，但已閒置2年沒人居住，且平時頂樓加蓋房屋沒有上鎖，很久沒來查看，推測女子可能自行進入居住無人察覺。
警方獲報立刻封鎖現場展開調查，由三重警分局偵查隊鑑識小組會同新北市警察局鑑識中心勘驗，查出死者為43歲呂姓女子，由於衣著完整、現場沒有打鬥凌亂等外力介入跡象、門窗也沒有被破壞痕跡，初步研判死亡時間大約1個多月，推測可能是疾病死亡，但確切死因仍待進一步調查釐清。
警方事後已通知呂女的兄長前往指認身分無誤，但家屬透露呂女平常很少連絡，實在不清楚她的狀況，對於死因並無疑義。
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