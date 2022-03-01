大鬧超商打傷店員 男子襲警企圖逃逸遭制伏

中央社 / 新北1日電

新北市坪林區一家超商今天中午12時許有人惹事，張姓男子疑因心情不佳和店員起口角，他不僅出手打傷人還大鬧砸店。警方獲報到場，張男竟襲警後企圖逃逸，遭警方制伏送辦。

新北市警察局新店分局中午12時許獲報，坪林區北宜公路上的全家便利商店有糾紛。

警方到場時，44歲張姓男子正拿著超商外的椅子砸毀玻璃門，員警上前制止，張男卻轉身用右手朝員警臉部攻擊，弄壞員警的眼鏡，張男接著跨上機車企圖逃逸，但不敵優勢警力遭制伏帶回。

警方初步調查，張男從宜蘭到坪林，自稱因心情不佳喝了酒和店員起口角，看到店員報警，張男大聲喝斥，並持硬物攻擊櫃檯內69歲莊姓女店員，造成莊女頭部撕裂傷送往萬芳醫院，所幸經救治無大礙。

警方表示，超商店內損失估計新台幣10萬元以上，全案警方詢後將以妨害公務、毀損、傷害、恐嚇罪嫌移請檢方偵辦。

超商 坪林

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