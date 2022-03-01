大鬧超商打傷店員 男子襲警企圖逃逸遭制伏
新北市坪林區一家超商今天中午12時許有人惹事，張姓男子疑因心情不佳和店員起口角，他不僅出手打傷人還大鬧砸店。警方獲報到場，張男竟襲警後企圖逃逸，遭警方制伏送辦。
新北市警察局新店分局中午12時許獲報，坪林區北宜公路上的全家便利商店有糾紛。
警方到場時，44歲張姓男子正拿著超商外的椅子砸毀玻璃門，員警上前制止，張男卻轉身用右手朝員警臉部攻擊，弄壞員警的眼鏡，張男接著跨上機車企圖逃逸，但不敵優勢警力遭制伏帶回。
警方初步調查，張男從宜蘭到坪林，自稱因心情不佳喝了酒和店員起口角，看到店員報警，張男大聲喝斥，並持硬物攻擊櫃檯內69歲莊姓女店員，造成莊女頭部撕裂傷送往萬芳醫院，所幸經救治無大礙。
警方表示，超商店內損失估計新台幣10萬元以上，全案警方詢後將以妨害公務、毀損、傷害、恐嚇罪嫌移請檢方偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言