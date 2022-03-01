影／驚悚！蘆洲死亡車禍畫面曝光 貨車闖紅燈奪命

新北市蘆洲區環堤大道今天上午發生貨車迎面對撞2輛機車，造成1名美食外送員死亡的重大車禍，另1名受傷的機車騎士下午提供行車記錄器影像澄清自己是綠燈直行，從畫面即可判斷對向貨車闖紅燈才釀成1死1傷。

根據行車影像，當時42歲金姓外送員和21歲吳姓騎士各騎1輛機車，停在疏洪2號越堤道路口等紅燈，轉換綠燈之後，2輛機車馬上加速直行環堤大道往三重方向行駛，對向的大貨車卻未減速迎面撞上。

當「越堤道專用號誌」是綠燈，反向的號誌僅准右轉，左轉為紅燈，但從畫面中可以清楚看見，35歲吳姓司機駕駛的貨車原本行駛在外側車道，理應僅准右轉，他卻在路口直接闖紅燈變換車道違規向左轉，導致迎面撞擊2輛機車。