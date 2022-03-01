聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚悚！蘆洲死亡車禍畫面曝光 貨車闖紅燈奪命

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區環堤大道今天上午發生貨車迎面對撞2輛機車，造成1名美食外送員死亡的重大車禍，另1名受傷的機車騎士下午提供行車記錄器影像澄清自己是綠燈直行，從畫面即可判斷對向貨車闖紅燈才釀成1死1傷。

根據行車影像，當時42歲金姓外送員和21歲吳姓騎士各騎1輛機車，停在疏洪2號越堤道路口等紅燈，轉換綠燈之後，2輛機車馬上加速直行環堤大道往三重方向行駛，對向的大貨車卻未減速迎面撞上。

當「越堤道專用號誌」是綠燈，反向的號誌僅准右轉，左轉為紅燈，但從畫面中可以清楚看見，35歲吳姓司機駕駛的貨車原本行駛在外側車道，理應僅准右轉，他卻在路口直接闖紅燈變換車道違規向左轉，導致迎面撞擊2輛機車。

事後吳姓司機辯稱自己一時未注意燈號轉換，但事實上如果他原本就打算在此路口左轉，理應預先行駛於內側車道，再依燈號指示前進，而非行駛於外側車道再向左轉。警方將追究吳姓貨車司機過失致死罪嫌。

當「越堤道專用號誌」是綠燈，反向環堤大道的號誌僅准右轉，左轉為紅燈。圖／翻攝google地圖
當「越堤道專用號誌」是綠燈，反向環堤大道的號誌僅准右轉，左轉為紅燈。圖／翻攝google地圖
騎士的行車記錄器顯示機車是綠燈直行，對向貨車卻闖紅燈違規左轉釀成1死1傷車禍。記者林昭彰／翻攝
騎士的行車記錄器顯示機車是綠燈直行，對向貨車卻闖紅燈違規左轉釀成1死1傷車禍。記者林昭彰／翻攝
貨車司機闖紅燈違規左轉釀成1死1傷車禍。記者林昭彰／翻攝
貨車司機闖紅燈違規左轉釀成1死1傷車禍。記者林昭彰／翻攝

車道 外送員

延伸閱讀

蘆洲環堤道貨車迎面對撞2機車 外送員送醫不治

台中梧棲闖紅燈車禍 二車撞成「聖筊」 致2傷

日本人口多5倍死亡車禍卻較台灣少　警：台灣多因超速釀禍

趕賞高雄燈會無人機 通緝男因友闖紅燈落網

相關新聞

桃園1夜2火警 新屋集塵器起火3員工2度燒燙傷

桃園今晚再傳出一火警，新屋區埔工路上的某輕合金股份有限公司晚間7時26分消防人員獲報失火，其中有3名員工受困於工廠內，3...

高雄大寮汽車烤漆廠深夜火警 消防隊半小時內撲滅

高雄市大寮區六和路上一間汽車烤漆廠，昨天深夜11時許，廠內不明原因燃起熊熊烈火，大量濃煙竄出，消防獲報後出動14車28人...

平鎮工廠爆炸 陷火海

桃園市平鎮區佳鎂科技有限公司昨晚發生火警，大批消防隊趕往搶救救，但火勢猛烈，鐵皮屋和車子全燒得面目全非，至少二名工廠男員...

桃園平鎮工廠大火再傳巨響 1人送醫1人救援中

桃園平鎮區工業三路今晚7時44分許發生火警，有民眾在網路上PO出照片，黑暗中濃煙伴隨著烈焰紅光直衝天際，消防隊獲報後趕往...

桃園一工廠陷火海烈焰沖天 一員工受困嗆傷送醫急救

桃園平鎮地區今晚發生火警，有民眾在網路上PO出照片，黑暗中濃煙伴隨著烈焰紅光直衝天際，據了解，此為平鎮工業區的一工廠，有...

基隆海巡隊雙艇噴水迎接生力軍 35噸巡防艇今進駐隊部

海巡署艦隊分署第1（基隆）海巡隊今天迎接編號PP-3501艇，進駐隊部基隆港東16號碼頭。隊長林志宏帶領同仁以2艘100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。