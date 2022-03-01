砂石車左輪跨進對向車道 開上分隔島整輛車卡住不能動

基隆市劉姓男子今天駕駛砂石車，從七堵區俊賢路接大華二路開往瑪陵山區，行經高架路段時疑精神不濟，左側車輪駛入對向車道，接著「開上」道路中央分隔島，卡在上方動彈不得。警方獲報到場處理，防止造成二次交通事故。劉男經酒測非酒後駕車，拖吊車到場移除砂石車後，恢復正常通行。

基隆警三分局七堵派出所今天上午6點半左右接獲報案，大華二路往瑪陵方向有車輛自撞分隔島。員警發場發現，一輛大貨車開上中央分隔島，車頭和車身的左、右側車輪，分別在雙向車道上。

據了解，40多歲劉姓男子駕車開往瑪陵山區途中，疑因恍神或未注意前方車道狀況，在閃避路旁腳踏車時開上分隔島肇禍。劉男未受傷，接受呼氣酒精濃度測試數值為零，非飲酒後開車上路。