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蘆洲環堤道貨車迎面對撞2機車 外送員送醫不治
新北市蘆洲區環堤大道與疏洪2號越堤道交叉口，今天上午發生死亡車禍。2輛機車駛出越堤道，與對向大貨車迎面對撞，42歲金姓美食外送員被撞飛，送醫宣告不治，另1名21歲吳姓騎士大腿骨折，沒有生命危險。車禍發生原因由警方鑑識調查中。
據了解，平面道路的環堤大道，若由三重往五股方向行駛，在蘆洲抽水站前方形成Y字形，往右可上越堤道進入二重疏洪道，往左則通往蘆洲市區。
這個岔路口比較複雜，路不熟的駕駛人容易混淆，但是多時向交通號誌算是很清楚，如果放慢車速也不至於到了路口才猶豫不知該往左或右走，一旦臨時變換車道就容易發生擦撞事故。
今天上午10時48分，金姓外送員和吳姓男子各騎1輛機車，從越堤道下坡準備直行環堤大道往三重方向，卻在路口與對向由35歲吳姓司機駕駛的大貨車迎面對撞，金姓男子連車帶人被撞飛彈到路邊，當場昏迷，救護車送往北市新光醫院急救，不幸於11時55分宣告死亡。吳姓騎士大腿骨折送往淡水馬偕醫院，機車還卡在貨車車頭底下。
警方推測可能有人未依交通號誌違規行駛，才會釀成車禍，已著手調閱周邊監視器嘗試釐清事發經過。貨車司機將被追究過失致死刑責。
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