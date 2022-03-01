打家人又打路人！傷害慣犯遭盤查 跳針謊報姓名仍遭逮

45歲侯姓男子先前因涉傷害案，分別遭新北、士林地檢署通緝，昨駕駛汽車到西門町商圈，因違規停車遭巡警開單盤查，他拒不出示身分證件，員警依職權將其帶返警所，侯男仍不斷謊報姓名，但警方仔細比對身分，其通緝身分曝光，詢後被依法解送歸案。

據悉，侯男曾涉恐嚇、傷害、毀損及妨害自由等案，2019年在新北市中和區對家人施暴，檢警依傷害罪偵辦後，法院判3個月徒刑，侯男未到案執行，遭新北地檢署通緝。

去年4月，前案判決出爐前，侯男在新北市淡水區與一名吳姓男子發生行車糾紛，侯男先是持棍棒威嚇吳男，又駕車衝撞吳男座車，導致吳男右腿挫傷，再次被警方依傷害罪嫌送辦，侯男事後同樣未到案應訊，遭士林地檢署通緝。