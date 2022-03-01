聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆打火英雄楊博元、周憲琴精益求精 獲頒鳳凰獎殊榮

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局小隊長楊博元、義消總隊幹事周憲琴是今年消防署鳳凰獎得主，基隆市長林右昌今天在市務會議表揚兩人，肯定他們多年以來對基隆救災救護工作的奉獻。

消防署為表彰績優消防及義消人員付出與貢獻，1995年起每年辦理全國消防、義消楷模表揚活動，並在1999年將獎項取名為「鳳凰獎」，意指績優消防人員如鳳凰浴火重生，堅毅耐勞執勤，發光發熱永不止息。

基隆市消防局110年度推派代表參加鳳凰獎甄選，楊博元和周憲琴獲得表揚。楊博元以「一生懸命精益求精、不斷學習學以致用」自我精進，2016年成為基隆市第一位高級救護技術員，曾參與過國道3號走山、復興空難、花蓮震災、五分山F16撞山事件、普悠瑪號宜蘭翻覆等多次救災任務，豐富搶救經驗受到消防署的肯定。

周憲琴退伍後選擇電工為職業，後來在朋友推薦下加入基隆市義消行列。他從多次救災經驗，逐步精進救援技術。為了要在大型災害現場完成搜救勤務，主動進行繩索救援、樹攀、山域搜救、潛水、高海拔登山等技能訓練，提升自己的體力及耐力，以利在搶救任務中有所發揮，享受義消志業帶來的成就感。

消防局長陳龍輝表示，消防工作是一份救人的神聖志業，許多救災救護勤務都十分艱辛，透過消防團隊的合作，才能從死神手中救回寶貴的生命，感謝所有第一線的同仁平日的奉獻。

基隆市長林右昌（右二）今天在市務會議中，表揚消防署鳳凰獎得主基隆市消防局小隊長楊博元（左二）、義消總隊幹事周憲琴（右一），左一為消防局長陳龍輝。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）今天在市務會議中，表揚消防署鳳凰獎得主基隆市消防局小隊長楊博元（左二）、義消總隊幹事周憲琴（右一），左一為消防局長陳龍輝。圖／基市府提供
基隆市消防局小隊長楊博元獲頒消防署鳳凰獎殊榮。圖／基市府提供
基隆市消防局小隊長楊博元獲頒消防署鳳凰獎殊榮。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左）今天在市務會議中，表揚消防署鳳凰獎得主基隆市義消總隊幹事周憲琴。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左）今天在市務會議中，表揚消防署鳳凰獎得主基隆市義消總隊幹事周憲琴。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左）今天在市務會議中，表揚消防署鳳凰獎得主基隆市消防局小隊長楊博元。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（左）今天在市務會議中，表揚消防署鳳凰獎得主基隆市消防局小隊長楊博元。圖／基市府提供
基隆市義消總隊幹事周憲琴獲頒消防署鳳凰獎殊榮。圖／基市府提供
基隆市義消總隊幹事周憲琴獲頒消防署鳳凰獎殊榮。圖／基市府提供

基隆 普悠瑪號

延伸閱讀

228連假基金公路試辦調撥車道　成效佳、旅行時間縮短

基隆年輕男子騎機車自摔 人車滑行撞圍牆才停下受重傷

林右昌：讓孩子理解228歷史 是認清台灣前途重要一步

基金公路調撥車道1天就喊卡 基隆警方：雙向車流向都大

相關新聞

桃園1夜2火警 新屋集塵器起火3員工2度燒燙傷

桃園今晚再傳出一火警，新屋區埔工路上的某輕合金股份有限公司晚間7時26分消防人員獲報失火，其中有3名員工受困於工廠內，3...

高雄大寮汽車烤漆廠深夜火警 消防隊半小時內撲滅

高雄市大寮區六和路上一間汽車烤漆廠，昨天深夜11時許，廠內不明原因燃起熊熊烈火，大量濃煙竄出，消防獲報後出動14車28人...

平鎮工廠爆炸 陷火海

桃園市平鎮區佳鎂科技有限公司昨晚發生火警，大批消防隊趕往搶救救，但火勢猛烈，鐵皮屋和車子全燒得面目全非，至少二名工廠男員...

桃園平鎮工廠大火再傳巨響 1人送醫1人救援中

桃園平鎮區工業三路今晚7時44分許發生火警，有民眾在網路上PO出照片，黑暗中濃煙伴隨著烈焰紅光直衝天際，消防隊獲報後趕往...

桃園一工廠陷火海烈焰沖天 一員工受困嗆傷送醫急救

桃園平鎮地區今晚發生火警，有民眾在網路上PO出照片，黑暗中濃煙伴隨著烈焰紅光直衝天際，據了解，此為平鎮工業區的一工廠，有...

基隆海巡隊雙艇噴水迎接生力軍 35噸巡防艇今進駐隊部

海巡署艦隊分署第1（基隆）海巡隊今天迎接編號PP-3501艇，進駐隊部基隆港東16號碼頭。隊長林志宏帶領同仁以2艘100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。