基隆打火英雄楊博元、周憲琴精益求精 獲頒鳳凰獎殊榮

基隆市消防局小隊長楊博元、義消總隊幹事周憲琴是今年消防署鳳凰獎得主，基隆市長林右昌今天在市務會議表揚兩人，肯定他們多年以來對基隆救災救護工作的奉獻。

消防署為表彰績優消防及義消人員付出與貢獻，1995年起每年辦理全國消防、義消楷模表揚活動，並在1999年將獎項取名為「鳳凰獎」，意指績優消防人員如鳳凰浴火重生，堅毅耐勞執勤，發光發熱永不止息。

基隆市消防局110年度推派代表參加鳳凰獎甄選，楊博元和周憲琴獲得表揚。楊博元以「一生懸命精益求精、不斷學習學以致用」自我精進，2016年成為基隆市第一位高級救護技術員，曾參與過國道3號走山、復興空難、花蓮震災、五分山F16撞山事件、普悠瑪號宜蘭翻覆等多次救災任務，豐富搶救經驗受到消防署的肯定。

周憲琴退伍後選擇電工為職業，後來在朋友推薦下加入基隆市義消行列。他從多次救災經驗，逐步精進救援技術。為了要在大型災害現場完成搜救勤務，主動進行繩索救援、樹攀、山域搜救、潛水、高海拔登山等技能訓練，提升自己的體力及耐力，以利在搶救任務中有所發揮，享受義消志業帶來的成就感。