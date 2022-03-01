才1天就拍到百件超速違規 台3線新竹段區間測速上路
新竹縣昨天啟用2處區間測速，其中位於台3線峨眉北埔路段的區間測速，在短短啟用不到1天之內，就已經拍到超過百件超速，其中不少都是自小客車及重機違規，從統計上還發現由峨眉往北埔方向違規件數更是反向的超過一倍以上，但原因為何警方則表示還有待觀察。
據了解，台3線82K至84K這處區間測速設在北埔鄉市區南端，北起北埔國中，南至峨眉鄉中盛村，因此路段為雙向4車道，沿途有多處彎道及大坡，導致事故頻傳，過去還曾發生嚴重自小客車事故，不僅衝撞山壁還撞斷電桿。
據當地中盛村居民表示，過去這段路都有人高速飆車，尤其還看過有跑車或是重機競速，造成很大的噪音問題，白天雖然還好，但是到了深夜時分一樣有機車飆速實在擾人清夢，即便中盛村內設有1支定點測速照相，但飆仔往往通過後又開始狂飆。
新竹縣警察局表示，台3線北埔段區間測速從28日0時到24時，共拍到北向違規86件、南向違規33件，將對違規車輛逕行舉發，機車部分將開罰至少1200元起跳，汽車則開罰至少1600元；警方也提醒用路人勿違規超速，不僅因超速會導致交通事故層出不窮，也已嚴重影響在地居民生活品質及交通安全。
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