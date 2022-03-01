臉書女網友介紹投資 男險被騙30萬元大甲警阻詐成功

張姓男子在臉書認識一名女網友，聲稱自己轉投資黃金獲利豐，邀請張男一起投資黃金，他到銀行要匯款30萬元時，行員查覺有異報警，台中大甲警方到場查出是詐騙手法，及時勸阻男子匯出錢，保住30萬元。

台中市警局大警甲分局義里派出所，日前接獲銀行行員報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員呂孟芯、警員陳坤男獲報立即前往查處，員警到場後見一名男子拿30萬元要匯款做「個人帳戶做投資」。

63歲張姓男子說，他在臉書認識一名女子，雙方以LINE聊天，對方天天噓寒問暖聊天甚歡，女子表示她是日本金融科系畢業，因先前投資股票失利轉投資黃金，獲利頗豐，邀請張男一起投資黃金，引導張男先至不明網站註冊帳號，再誘導他到銀行匯款一萬元美金至其指定帳戶，張男不疑，拿新台幣30萬元現金到銀行臨櫃匯款。

員警及行員在場一直提醒張姓男子，該匯款帳戶為個人持有帳戶非屬公司帳戶，如為投資用途不該為個人戶，此為詐騙集團慣用手法，張男才恍然大悟。