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台中梧棲闖紅燈車禍 二車撞成「聖筊」 致2傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區昨晚發生車禍，一輛轎車疑似闖紅燈，與綠燈直行的轎車相撞，一車翻覆，網友稱此車禍是撞成「聖筊」，警方查出二名駕駛都無酒駕，肇事原因調查中。

警方調查，昨晚6點，47歲紀姓男子開車行經梧棲區四維路與大仁路二段路口，他沿四維路由北往南方向直行，當時他前方號誌是紅燈，與31歲侯姓女子開的轎車，沿大仁路二段西往東直行時，侯女前方是綠燈，兩車在路口發生側撞，紀男的車翻覆於路中，2車駕駛雙腳輕微挫傷送醫無礙，警方呼籲車輛行經有號誌路口務必遵守號誌行進，且應於路口減速通過，以免憾事再次發生，二人經酒測都無酒駕。

事故發生後，有路人拍照PO在臉書地方社群，網友說撞到翻車，可能車速快，也有人說撞成現場車輛一正一翻，好像聖筊，很巧合的畫面。

台中市梧棲區昨晚發生二車擦撞車禍，一車翻覆。圖／民眾提供
台中市梧棲區昨晚發生二車擦撞車禍，一車翻覆。圖／民眾提供
台中市梧棲區昨晚發生二車擦撞車禍，一車翻覆。圖／民眾提供
台中市梧棲區昨晚發生二車擦撞車禍，一車翻覆。圖／民眾提供

梧棲 車禍

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