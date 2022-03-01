聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭友便車卻被載到警面前 通緝男露餡被逮直呼衰
桃園市一名男子因詐欺、竊盜遭通緝，昨天晚上搭乘友人便車，卻因同車素不相識的女子是按摩店老闆、臨時要趕回店裡協助警方臨檢，直接將他也載到店門口；員警詢問隨車人員身分時，意外查出男子有案在身，依法解送歸案，讓他直呼「有夠衰」。
桃園警分局指出，景福派出所所長吳政哲昨天晚上11時率同仁臨檢民權路某按摩館時，武姓負責人接到員工通知，由同行友人駕車送她回店內，協助警方查察事宜。
武女抵達現場後，員警順便詢問駕駛及隨車友人身分，發現車上後座另名搭便車的區姓男子（45歲）表示未帶證件，便請他自述身分證字號。
員警一查，赫然發現區男因竊盜、詐欺等案件遭桃園地檢署發布通緝中，定睛一看也確認是老面孔；為避免衝撞逃逸，員警先請區男下車，以優勢警力控制現場，確認身分後將他逮捕。
區男與武女素不相識，只是正好搭友人便車要去其他地方，結果「也出事」，直呼運氣真不好；雖然他辯稱自己「不知要開庭」、「沒收到通知」，警方仍依法將他解送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言