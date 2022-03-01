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影／情侶玩淡水住日租房 遇警持槍破門 驚!隔壁是詐團

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新竹地區1名周姓男子輕信網路求職廣告，以為只要交出存摺就能領取5萬元獎金，為此專程到新北市淡水「應徵工作」，結果差點被軟禁，趁隙開溜報案。警方昨天攻堅逮捕4名詐騙集團成員，搜出毒品、15張金融卡等證物移送法辦。

前天下午5時許，30歲周姓男子氣喘吁吁衝進淡水警分局水碓派出所報案，聲稱在臉書看到廣告，從新竹北上應徵工作，對方原本告知只要提供存摺，就能先領到5萬元獎金，但是他交出存摺之後，不但沒有領到錢，差點被綑綁關進1個小房間，他趁對方不注意，拔腿就跑，趕緊打聽派出所位置報案求救。

警方整理情資立即向士林地檢署聲請搜索票，昨天凌晨2時許，荷槍實彈前往淡海新市鎮某社區大樓破門攻堅，4名嫌犯在睡夢中被嚇醒，乖乖束手就擒，屋內共被搜出海洛英0.69克、安非他命0.5克、注射針筒66支、吸食器1組、折疊刀1把、平板和筆記型電腦各1台、手機21支、來路不明金融卡15張等證物。

攻堅過程還有一個插曲，這間屋子總共4個房間，房東把其中3房租給嫌犯，1間房分租給一對從南部到淡水一日遊的情侶，警方大陣仗荷槍攻堅，逐一衝破房門，把情侶嚇得尖叫連連，後來盤查證實他們與詐騙集團無關。

而4名嫌犯包括30歲李姓、32歲游姓、41歲孫姓、28歲林姓男子，其中游、孫分別為毒品及竊盜通緝犯，警詢之後依詐欺罪嫌、違反毒品危害防制條例及通緝案件移送士林地檢署偵辦。

周姓男子衝進派出所報案求救。記者林昭彰／翻攝
周姓男子衝進派出所報案求救。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團成員房間搜出少量海洛因毒品、注射針筒66支。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團成員房間搜出少量海洛因毒品、注射針筒66支。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團成員房間搜出手機21支、來路不明金融卡15張等證物。記者林昭彰／翻攝
詐騙集團成員房間搜出手機21支、來路不明金融卡15張等證物。記者林昭彰／翻攝
警方荷槍實彈攻堅逮捕詐騙集團成員。記者林昭彰／翻攝
警方荷槍實彈攻堅逮捕詐騙集團成員。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 淡水 毒品

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