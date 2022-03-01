大叔童心未泯竟擅搬兒童搖擺機 30分鐘後遭警法辦

徐姓中年大叔今天清晨6點多在台南市中西區府中街，涉嫌偷取店家擺設的兒童投幣型電動搖擺機，早起民眾發現可疑報警追查，徐雖因機台過重中途放棄，警方循線查出他涉案，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

今天清晨6點多，徐在府中街氣喘吁吁搬動著兒童投幣型電動搖擺機，經民眾發現覺得可疑向警方報案。市警二分局博愛所警力到場，發現搖擺機遭搬動丟置於離商家20公尺外道路上，男子不知去向。員警逐一訪查周邊住家民眾，並以影像過濾追人，迅速查明男子身分並帶回調查。

據了解，55歲徐男單身沒有小孩，他表示是因看到電動搖擺機很可愛想搬回家，但是實在太重了中途放棄。

警方說，徐的行為已涉竊盜罪嫌，雖案件輕微且無損失，但警員逐一訪查過濾比對，於30分鐘後釐清鎖定犯嫌身分並帶回調查，全案依竊盜罪嫌函請台南地檢署偵辦。