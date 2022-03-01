盜用正妹照發夜騎約炮文 男網友違反個資法遭起訴

北市一名在社群軟體上很多人追蹤的黃姓正妹，被徐姓男子盜用照片在Dcard西斯版發文影射約炮。台北地檢署調查後，認為雖是背面照但具有識別性，屬非法利用個資，且已貶低黃女社會及人格評價，今依違反個人資料保護法及加重誹謗罪起訴徐男。

檢方調查，2021年7月1日，黃姓正妹在個人社群軟體上放上一張自己穿著運動背心的夜騎背影照，吸引許多追蹤者按讚。7月6日，徐姓男子先下載該張照片後，在Dcard西斯版以「琳琳」名義發文。

文章內容提及：「晚上好姐妹約出來騎腳踏車，利用這段時間比較沒人的時間透透氣，騎到一半有兩個應該是去散步的底迪，一直在那邊尖叫，一看就知道是太無聊在鬧，所以連頭都沒有轉。

正經一點來要賴，看得順眼聊得來的，搞不好還可以讓我無聊時有人聊色色滿足一下呢。以下一定有人報名可以，跟一個連高矮胖都不知道的陌生人聊，還真燃不起我的fu」

底下一片網友留言，徐男還逐一回覆，包括「B6你何不直接當腳踏車讓我騎呢？」「B23說女生騷就像男生被說色一樣，有時候是一種誇獎」這些言論輾轉被黃女得知後報案。