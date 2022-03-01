趕賞高雄燈會無人機 通緝男因友闖紅燈落網

王姓男子搭朋友的轎車，一起到高雄燈會愛河灣區，觀賞無人機展演，昨天凌晨消夜後，朋友開車闖紅燈遇警方攔查，他神色緊張，被員警正查出通緝身分。

2月27日晚間，王姓男子（33歲）與3名朋友相約到愛河灣燈區，看高雄燈會最後1場無人機展演，直展演結束後，4人一起消夜，直到昨天凌晨，他才搭乘朋友方姓男子（28歲）的車，準備回住處。

昨天凌晨3時20分許，方姓男子開車經過高雄市前金區自立一路與七賢二路口，因闖紅燈，新興警分局員警立刻上前攔車，對開車的方姓男子開罰單。員警卻發現，攔下方男的轎車，反而王的神色更顯緊張，才要王拿出身分證受檢，查出王姓男子涉2條件詐欺案，分別於去年5月17日、12月22日，經高雄地檢署發布通緝，立即逮捕王。