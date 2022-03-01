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中捷保全巡簽偷懶用這招 露餡丟職還成偽造文書被告

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市戴姓男子在前年4月起在台中捷運，擔任九張犁站的保全，戴疑為在工作偷懶，未依規定前往巡簽點巡簽，反而是將10個點的巡簽磁扣拔下，在執勤處一口氣刷過，偽造巡簽記錄，等到清晨交班前，再一一將感應扣貼回原址，台中捷運有工程師發現後，調閱監視器，發現戴犯行，除了遭開除之外，台中地檢署今依偽造文書起訴。

起訴指出，戴姓男子在前年4月起受雇於捷順保全公司，擔任台中捷運九張犁站的保全，擔任夜班工作，內容包括捷運站體的10個巡簽點巡簽，戴需在上班當日的凌晨零時、3時、6時依規定前往巡簽，但戴取巧，在凌晨零時許，第一次巡簽時，再巡簽後會逐一將感應磁扣拔下，統一收集在車站詢問處的執勤處，凌晨3點時，就直接在執勤處將磁扣刷過，偽造巡簽記錄，等到清晨6時要交班前，再利用一一將感應扣貼回。

台中捷運的助理工程師在前年8月13日發現後，請保全公司調閱監視器，發現戴的犯行，另外調閱相關巡簽記錄、監視器畫面，也發現前年4月至9月間，都有重複打點、點與點的打卡時間過近、打卡順序混亂的狀況，戴後來被保全公司解雇，保全公司提告偽造文書。

台中捷運的助理工程師證稱，九張犁捷運站有10個巡邏點，巡邏點感應扣以泡綿膠黏貼，撕貼不難，巡邏是每3小時一次，站務人員負責早班、午班，保全負責晚班，但有其他站同事支援九張犁站時反映，巡邏點的感應扣「怎麼這麼容易掉，其他站不會」，同事去調監視器，才發現戴有將感應扣拔除的狀況。

台中地檢署認為，雖然保全公司有指控戴在4月至9月間有利用相同方式，偽造巡簽記錄，不過因無監視器佐證，只能前年8月11日、12日兩天的記錄認定，依業務登載不實準文書罪起訴。

台中捷運戴姓保全在前年間為了工作偷懶，涉嫌偽造巡簽點打卡記錄，台中地檢署依偽造文書罪起訴。圖／本報資料照
台中捷運戴姓保全在前年間為了工作偷懶，涉嫌偽造巡簽點打卡記錄，台中地檢署依偽造文書罪起訴。圖／本報資料照

台中捷運 保全 監視器

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