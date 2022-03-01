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影／貨櫃車違規迴轉 堵住整條路 「進無步、退無路」
林姓男子今早駕駛貨櫃車開錯路，在新北市瑞芳往九份的明燈路違規迴轉時，車頭和貨櫃幾成90度「卡」在車道，造成雙向交通中斷，時雨中學交通車也被迫停在路邊，學生無奈下車看待這場交通鬧劇。警方聯絡吊車到場，貨櫃車才在1個多小時後脫困。
40多歲林姓男子今早駕駛貨櫃車要前往瑞芳區台2丁線楓子瀨路中央貨櫃場，結果開錯路，轉上前往九份的102線明燈路。
林男發現走錯路後，上午8點半左右在明燈路瑞芳橋頭違規迴轉下山。迴車處雙向各一線道，中央是雙黃線，貨櫃車頭在掉頭180度，朝向下山方向時，貨櫃橫亙在車道與車頭幾成直角，因為貨櫃前後緊靠道路兩側，陷入進退不得的窘境。
因為整輛貨櫃車阻斷車道，造成明燈路雙向交通中斷。警方到場指揮交通，有些用路人直接掉頭，多數人停在路邊等待警方排除現場。停等車陣中也有時雨中學的交通車，學生紛紛下車觀看難得一見的交通奇景。
警方聯絡大型吊車在9點半多抵達現場，固定貨櫃車後側再將貨櫃吊高，形同「縮短」車身，才讓貨櫃車頭得以移動，開到路邊，並讓雙向車輛恢復正常行車，後續將依道路交通管理處罰條例舉發林男違規。
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