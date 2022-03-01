三重頂樓違建今凌晨火警 婦躲浴室灼傷喪命

新北市三重區光復路今天凌晨發生住宅火警，消防局獲報動員大批人車趕往搶救，火勢大約半小時撲滅，但消防人員進屋搜索時，在浴室發現1名52歲婦人全身多處灼傷、沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。

這起火警發生在凌晨4時44分左右，頂崁工業區的光復路二段88巷1幢5層公寓的頂樓加蓋竄出火煙，消防局共調派22輛消防車、5輛救護車、73名消防人員趕往救援，抵達之後立刻拉水線上樓灌救，同時疏散周邊住戶。

火勢在5時17分撲滅，共計疏散64人，但從失火戶的浴室救出昏迷婦人時，她全身多處受到二度灼傷，已經沒有呼吸心跳，救護車送往台北馬偕醫院搶救仍宣告不治。