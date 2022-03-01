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三重頂樓違建今凌晨火警 婦躲浴室灼傷喪命

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區光復路今天凌晨發生住宅火警，消防局獲報動員大批人車趕往搶救，火勢大約半小時撲滅，但消防人員進屋搜索時，在浴室發現1名52歲婦人全身多處灼傷、沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救仍宣告不治。

這起火警發生在凌晨4時44分左右，頂崁工業區的光復路二段88巷1幢5層公寓的頂樓加蓋竄出火煙，消防局共調派22輛消防車、5輛救護車、73名消防人員趕往救援，抵達之後立刻拉水線上樓灌救，同時疏散周邊住戶。

火勢在5時17分撲滅，共計疏散64人，但從失火戶的浴室救出昏迷婦人時，她全身多處受到二度灼傷，已經沒有呼吸心跳，救護車送往台北馬偕醫院搶救仍宣告不治。

初步勘查，起火位置是客廳，燃燒面積約5坪，詳細起火原因仍待鑑識人員進一步釐清。

三重區光復路凌晨發生住宅火警，1名婦人躲在浴室全身多處灼傷喪命。記者林昭彰／翻攝
三重區光復路凌晨發生住宅火警，1名婦人躲在浴室全身多處灼傷喪命。記者林昭彰／翻攝
三重區光復路凌晨發生住宅火警，1名婦人躲在浴室全身多處灼傷喪命。記者林昭彰／翻攝
三重區光復路凌晨發生住宅火警，1名婦人躲在浴室全身多處灼傷喪命。記者林昭彰／翻攝
消防隊員救出躲在浴室昏迷的婦人，立刻急救之後送醫院，可惜仍回天乏術。記者林昭彰／翻攝
消防隊員救出躲在浴室昏迷的婦人，立刻急救之後送醫院，可惜仍回天乏術。記者林昭彰／翻攝

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