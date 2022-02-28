影／汽車爆衝撞毀對向8車 乘客：肇事駕駛通緝在案落跑了

26歲張姓男子先前因涉毀損案通緝在逃，今駕駛汽車行經台北市文山區木柵路時突爆衝，衝向對向車道，撞毀3輛汽車、5輛機車，事後逃離現場，獨留25歲傅姓女性友人在場，警方表示，將積極追緝張男到案，追究其肇事責任。

警方調查，張男所駕白色汽車下午5時許沿木柵路一段東往西方向行駛，不知何故突然衝向對向車道，撞毀車道上3輛汽車，以及路邊停放的5輛機車，所幸無人傷亡。

轄區警方獲報到場時，肇事車輛旁僅有傅姓女子在場，稱車主是張姓男子，因通緝在案，擔心被逮捕歸案，已自行逃離現場。

警方表示，全案後續將持續查緝張男到案，追究其肇事責任外，也將依法將其解送歸案。