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影／汽車爆衝撞毀對向8車 乘客：肇事駕駛通緝在案落跑了
26歲張姓男子先前因涉毀損案通緝在逃，今駕駛汽車行經台北市文山區木柵路時突爆衝，衝向對向車道，撞毀3輛汽車、5輛機車，事後逃離現場，獨留25歲傅姓女性友人在場，警方表示，將積極追緝張男到案，追究其肇事責任。
警方調查，張男所駕白色汽車下午5時許沿木柵路一段東往西方向行駛，不知何故突然衝向對向車道，撞毀車道上3輛汽車，以及路邊停放的5輛機車，所幸無人傷亡。
轄區警方獲報到場時，肇事車輛旁僅有傅姓女子在場，稱車主是張姓男子，因通緝在案，擔心被逮捕歸案，已自行逃離現場。
警方表示，全案後續將持續查緝張男到案，追究其肇事責任外，也將依法將其解送歸案。
警方強調，汽車駕駛肇事逃逸，將依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定吊扣其駕照，如因而造成傷亡，將依刑法過失傷害或過失致死追究刑責；發生事故應積極面對，請警方處理，否則將追究責任，因小失大。
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