高雄outlet商場SKM PARK今下午電梯故障 11名民眾受困

高雄前鎮區內的大型outlet商場SKM PARK今天下午近5點多時，傳出電梯故障，有11人受困，裡頭包含6個小孩；消防局獲報後派員到場，一面安撫眾人，一面請電梯維修人員到場，1小時後排除故障。

高雄市消防局今天下午4點54分左右獲報，在前鎮區的大型outlet商場SKM PARK有5男6女民眾受困，其中有6個小朋友，消防局立即派遣3車6人到場。

由於電梯停擺在2、3樓之間，消防員無法接觸到，但電梯內人員均無立即危險，先安撫眾人情緒，並通知電梯維修人員到場，事故在1小時後排除，所有人都只是虛驚一場。