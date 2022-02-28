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高雄outlet商場SKM PARK今下午電梯故障 11名民眾受困

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄前鎮區內的大型outlet商場SKM PARK今天下午近5點多時，傳出電梯故障，有11人受困，裡頭包含6個小孩；消防局獲報後派員到場，一面安撫眾人，一面請電梯維修人員到場，1小時後排除故障。

高雄市消防局今天下午4點54分左右獲報，在前鎮區的大型outlet商場SKM PARK有5男6女民眾受困，其中有6個小朋友，消防局立即派遣3車6人到場。

由於電梯停擺在2、3樓之間，消防員無法接觸到，但電梯內人員均無立即危險，先安撫眾人情緒，並通知電梯維修人員到場，事故在1小時後排除，所有人都只是虛驚一場。

消防局提醒，民眾搭電梯時萬一發生故障，千萬不要試圖開門脫困，應該按緊急求救鈕或是打電話求救，因為電梯不是密閉空間，不會窒息，遇上地震火警，更是絕對不要搭乘電梯；另外搭電梯前只要發現顯示燈號有異常，或是電梯開門時高低出現明顯落差，或是發出怪聲音，都要立刻通知電梯公司到場，多一分警覺，就少一分危險。

高雄前鎮區內的大型outlet商場SKM PARK今天下午近5點多時，傳出電梯故障，有11人受困。記者邱奕能／翻攝
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