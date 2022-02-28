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連假尾聲 國一高雄瑞隆段發生7車追撞一度回堵4公里
228連假最後一天，國道一號、三號及十號，雖有返工車潮但交通大致順暢，但在今天下午於國道一號南下近瑞隆路368.9公里處，發生一起7車追撞事故，導致該路段回堵近4公里，所幸這起事故皆未造成傷亡，於30分鐘內排除，目前交通已恢復順暢。
這起車禍發生於今天下午3時許，國道一號南下近瑞隆路368.9公里處；國道警察獲報到場，現場分別有1輛聯結車及6輛轎車，共7車追撞，所幸並無造成任何傷亡，詳細肇責仍待釐清。
高公局南區交控中心表示，這場車禍共造成該路段回堵近4公里，事故於30分鐘內排除，目前交通已恢復順暢。
南控中心提醒，高雄今天中午過後各路段陸續出現返工車潮，車潮約在傍晚5時許已緩解，但用駕駛仍須保持車距，時時注意路況與車前狀況。
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